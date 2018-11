Carrie Underwood krijgt jongetje

Carrie presenteerde de uitreiking van de prijzen van de Country Music Association met Brad Paisley, die haar plagerig het vuur aan de schenen legde over het geslacht van de baby. Zo legde hij haar een aantal beroemde countrystellen voor met de vraag op welke van de twee de kleine het meest zou lijken: Johnny Cash en June Carter, Keith Urban en Nicole Kidman, Garth Brooks en Trisha Yearwood, en Tim McGraw en Faith Hill.

De countryzanger eindigde voor de grap met een geheel mannelijk countryduo: Waylon Jennings en Willie Nelson. Daarop antwoordde Carrie: „Willie. Het is een Willie.”

Carrie en haar man Mike Fisher kondigden in augustus aan dat ze een tweede kindje verwachten. Het stel heeft al een driejarige zoon, Isaiah. Eerder dit najaar was de zangeres openhartig over haar eerdere zwangerschappen: in de afgelopen twee jaar had zij drie miskramen.