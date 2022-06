Premium Het beste van De Telegraaf

Tupac inmiddels langer dood dan levend... of toch niet?

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Als hij niet in koele bloede zou zijn vermoord, had Tupac Shakur donderdag zijn 51e verjaardag gevierd. Maar net als bij andere iconen als Elvis Presley en Michael Jackson is een deel van zijn trouwe fanschare ervan overtuigd dat zijn dood, 26 jaar geleden, in scène is gezet en dat de rapper dus nog springlevend is. Hoe onwaarschijnlijk dat ook mag klinken, blijven de ’bewijzen’ zich opstapelen. Ditmaal duikt er een ’tegenstrijdigheid’ op in zijn medische dossier, die zou moeten aantonen dat het Amerikaanse hiphopicoon zijn laatste adem nooit heeft uitgeblazen.