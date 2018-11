Televisieproject rond Gwyneth Paltrows Goop

Waar de ondernemer precies aan werkt, liet Gwyneth niet los op het evenement, waar ze sprak tijdens het onderdeel Making Welness Matter. Wel kondigde de actrice aan dat Goop verder internationaal uitbreidt: na een pop-upshop in Londen en al eerder bekendgemaakte plannen voor de rest van Europa, gaat het merk zich ook richten op de Australische markt.

Gwyneth startte Goop als nieuwsbrief, en breidde het uit tot een wellnessbedrijf waarvan de waarde op zo'n 250 miljoen dollar wordt geschat. Het merk ligt wel geregeld onder vuur vanwege aanbevelingen die het doet, die verre van wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Afgelopen september ging Goop nog een schikking aan met aanklagers in Californië, die een zaak hadden aangespannen tegen het bedrijf vanwege het misleiden van klanten. Die ging onder meer over twee eivormige stenen die vaginaal ingebracht moeten worden en volgens Goop de hormoonhuishouding in balans brengen en incontinentie tegengaan. Beide beweringen zijn nooit bewezen.