Pedro Pascal gecast voor Star Wars-serie

De serie wordt gemaakt voor het nieuwe streamingplatform van de studio, dat Disney+ gaat heten. Scriptschrijver Jon Favreau lichtte begin vorige maand een tipje van de sluier op over het nieuwe project binnen het Star Wars-universum. „Na de verhalen van Jango en Boba Fett duikt er een nieuwe strijder op in het Star Wars-universum”, liet de Iron Man-regisseur toen weten op Instagram. „The Mandalorian speelt zich af na de val van de Empire en voor de opkomst van de First Order. We zien de eenzame schutter zwoegen aan de rand van het universum, ver van de autoriteiten van de New Republic.”

The Mandalorian moet eind volgend jaar van start gaan bij de lancering van Disney’s eigen streamingservice. De studio wil daarmee de concurrentie aangaan met soortgelijke diensten als Netflix en Amazon Video. Films en series van Disney, Pixar, Marvel en Lucasfilm zullen alleen nog beschikbaar zijn op het Disneyplatform.