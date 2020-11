Oek de Jong wint Boekenbon Literatuurprijs

De Jong laat hiermee andere genomineerden als Marcel Möring voor zijn boek Amen, Koen Sels (Gloria), Stephan Enter (Pastorale) en Charlotte Van den Broeck (Waagstukken) achter zich. Van een feestelijke uitreiking was geen sprake. Door alle coronamaatregelen maakte Winnie Sorgdrager, de voorzitter van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs, de winnaar noodgedwongen online bekend.

Toonbeeld van rijkdom

Volgens de Vlaams-Nederlandse vakjury is Zwarte schuur ’een boek dat beschouwd mag worden als een toonbeeld van de rijkdom en reikwijdte van de literaire roman’ en ’een roman die de lezer aan het werk zet en aanmoedigt tot interpretatie en discussie’.

Het thema van Zwarte schuur is traumaverwerking oftewel, hoe een catastofale gebeurtenis een mensenleven kan tekenen. Hoofdpersoon is de succesvolle schilder Maris Coppoolse. Op de toppen van zijn roem wordt bekend dat de bron van zijn werk een misdaad is die hij als puber beging. In vijf delen ’schildert’ de auteur vervolgens een kleine kring van mensenlevens rondom hem waarbij zinnelijkheid, slachtofferschap, duistere krachten en scheppingsdrang met elkaar verbonden zijn.

Non-fictie

Vorig jaar ontvingen De hoogstapelaar van Wessel te Gussinklo in de categorie fictie en De avant-gardisten van Sjeng Scheijen in de categorie non-fictie de prijs, die toen nog de naam Bookspot Literatuurprijs droeg. Inmiddels is besloten jaarlijks slechts een boek te bekronen, zonder nog onderscheid te maken tussen fictie of non-fictie.

De literaire onderscheiding blijft nu, in elk geval tot 2025 Boekenbon Literatuurprijs heten.