Chris Stapleton grote winnaar CMA’s

Stapleton, in Nederland bekend van zijn hit Say Something met Justin Timberlake, viel twee keer in de prijzen met zijn nummer Broken Halos. Het liedje leverde hem de awards in de categorieën single van het jaar en nummer van het jaar op. De veertigjarige muzikant won ook in de categorie zanger van het jaar.

Zangeres van het jaar werd Carrie Underwood, die in september nog in Enschede op het podium stond tijdens Tuckerville. Carrie maakte tijdens de uitreiking van de CMA Awards bekend dat ze in verwachting is van een jongetje.