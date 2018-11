Slayer neemt afscheid van Nederland

Slayer werd in 1981 opgericht in Los Angeles door gitaristen Jeff Hanneman en Kerry King. De band wordt gezien als een van de grondleggers van het trashmetalgenre en vormt met Metallica, Anthrax en Megadeth The Big Four van het genre. Slayer brak in 1986 internationaal door met de plaat Reign in Blood. Dit wordt gezien als een van de meest invloedrijke metalalbums ooit.

In de jaren die volgden, bracht de trashmetalband in totaal 12 studioalbums uit en won twee Grammy’s. In 2015 verscheen het laatste album Repentless. Afgelopen januari maakte Slayer bekend dat de band na ruim 37 jaar stopt.

Voor wie geen genoeg kan krijgen van Slayer kan aankomende zomer nog naar het Belgische Dessel afreizen. Daar staan de mannen op 21 juni op het podium van Graspop Metal Meeting (GMM). Dat zal de allerlaatste keer zijn dat de band in de Benelux speelt. De ’Final world Tour’ wordt een dag later afgesloten in Clisson in Frankrijk.