Succesverhaal Lieke Martens in boek

Lieke Martens begon haar voetbalcarrière bij de F’jes bij Nieuw Bergen. Ze wist zich naar de internationale top van het vrouwenvoetbal te spelen. Met Oranje werd ze vorig jaar Europees Kampioen, ze tekende een droomcontract bij FC Barcelona en werd door de FIFA uitgeroepen tot beste voetbalster van de wereld. Dingen waar ze als kind nooit van gedroomd had. „Ik wist, toen ik klein was, niet eens dat er een Nederlands vrouwenelftal bestond!”

In het boek, dat volgend jaar in mei verschijnt in de aanloop naar het WK, staat haar hele verhaal en alles wat daaraan voorafging beschreven, met alle hoogte- maar ook dieptepunten. Ook vertelt de voetbalster daarin wie haar grote voorbeelden zijn. Verder komen teamgenoten en voetbalkenners aan het woord. Lieke’s verhaal is opgetekend door Vincent de Vries, die ook biografische boeken schreef over Hans Kraay jr. (Kraay) en Fernando Ricksen (Vechtlust).

