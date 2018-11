Ilse DeLange weer aan de slag voor Linnets

„We gaan volgende week een heel weekje schrijven. Dus dat gaat allemaal gewoon door”, aldus DeLange. „We zijn volgende week voor het eerst weer helemaal compleet en gaan dan kijken wat daar uitkomt!”

Ilse heeft net een nieuwe solosingle uitgebracht. „Het is natuurlijk al wel twee jaar geleden dat ik begonnen ben met het schrijven van liedjes voor mijn album en in het begin vond ik het wel lastig om me los te maken van een vriendenclub. Ik heb een aantal nieuwe mensen om me heen verzameld en mezelf in het diepe gegooid en daar is dit plaatje uit gekomen.”

De Almelose countryzangeres stond de afgelopen jaren veel op podia in binnen- en buitenland met The Common Linnets, maar was weer toe aan het maken van eigen muziek. Haar nieuwe album Ilse DeLange kwam uit op 31 augustus.