’Laura Ingalls’ looft overleden Little House on the Prairie-actrice

Katherine MacGregor speelde in de serie de roddeltante Harriet Oleson, de moeder van het verwaande meisje Nellie Oleson (Alison Arngrim), met wie Laura geregeld aanvaringen had. In het echte leven is de actrice haar echter zeer dankbaar. „Deze vrouw leerde me zóveel. Over acteren, vintage juwelen, leven.”

Ze noemt de vrouw ’uitgesproken’ en ’hilarisch grappig’. „Een erg begaafde actrice, want ze was in staat een afgrijselijk personage te spelen, met zoveel liefde. Haar Harriet Oleson was de vrouw die mensen zielsgraag haatten. Een perfecte antagonist.”

Melissa Gilbert is Katherine MacGregor nog altijd dankbaar Ⓒ Hollandse Hoogte

Maar waar kijkers nooit achter de schermen kunnen kijken, biedt Melissa Gilbert nu een inkijkje in het echte karakter van MacGregor. „Mensen buiten onze prairie-familie weten niet hoe liefdevol en zorgzaam ze was voor de jongere cast. Ik hield echt van haar en vind het een geweldige troost te weten dat ze nu vrede heeft en zoals zij geloofde, haar ziel in een volgende incarnatie is gegaan. Vaarwel Scottie.”

Naast vele posts van fans die foto’s van haar tv-personage delen, besteedde ook haar tv-dochter Alison Arngrim aandacht aan het overlijden van de vrouw, met een al karakteristieke foto. Zij schreef daarbij: „Lang leve onze prachtige Harriet. Lang leve de onsterfelijke Katherine MacGregor.