Koningin Paola ’moet nog veel rusten’

„Ze moet nog veel rusten”, verklaarde Albert de afwezigheid van zijn echtgenote. Vorige week werd duidelijk dat Paola de dienst niet bij zou wonen, waarom maakte het Belgische hof niet bekend. Albert kreeg in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele gezelschap van prinses Astrid, prins Lorenz, prins Laurent en prinses Claire.

Het was de eerste keer dat Albert in het openbaar verscheen nadat het hof van beroep in Brussel bepaalde dat de koning-emeritus een DNA-test moet ondergaan zodat voor eens en altijd duidelijk is of Delphine Boël zijn buitenechtelijke dochter is. Op vragen over die zaak reageerde Albert echter niet, is te zien in video’s die royaltyverslaggever Wim Dehandschutter deelde via social media. Ook op de vraag van een journalist hoe het met hem gaat gaf Albert geen antwoord.

Ook prins Laurent en zijn vrouw prinses Claire maakten na afloop van de dienst een praatje met het publiek. De twee grapten over het arbeidsethos van Laurent, die vaak de kritiek krijgt dat hij te weinig doet voor zijn toelage.