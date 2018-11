Hannelore Zwitserlood: Door 5 Uur Live ging alles mis

Het fulltime televisiewerk in combinatie met haar werk als voice-over, samen goed voor een zestigurige werkweek, werd simpelweg te zwaar om te combineren, zeker met haar gezin. „Thuis liep de hele boel in de soep. Mijn man Remco is toen minder gaan werken, want het ging allemaal mis.”

„De meiden misten me natuurlijk. Toen had ik een gesprek met mijn oudste dochter Juliëtte en zij zei: ‘Mam, ik wil graag dat je terug gaat naar de radio, want toen was je een leukere moeder.’ Ik moet bijna weer huilen als ik het zeg. Dat is gewoon heel heftig.”

Op 7 januari keert Zwitserlood terug op de radio bij Radio 538. Ze wordt onderdeel van de nieuwe ochtendshow van Frank Dane.