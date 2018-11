PewDiePie verliest mogelijk koppositie op YouTube

De 29-jarige Zweed PewDiePie, die in het echt Felix Kjellberg heet, heeft 70,5 miljoen abonnees. Zijn vlogs zijn 19 miljard keer bekeken en hij verdient naar schatting 10 miljoen dollar per jaar. T-Series staat nu op 70,1 miljoen volgers, meer dan twee keer zo veel als aan het begin van het jaar. Elke maand krijgt het bedrijf uit India er 3 miljoen volgers bij.

T-Series begon het account in 2011. Een jaar later ging het door de grens van 1 miljoen abonnees, als een van de eerste accounts in India ooit. Inmiddels telt het land al meer dan driehonderd accounts met meer dan 1 miljoen volgers. Het account van betaalzender SET India, een dochter van Sony, staat achtste op de wereldranglijst met 35 miljoen abonnees.