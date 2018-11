BN’ers lezen brieven van Van Gogh in podcast

Aan de wekelijkse serie, die vanaf donderdag verschijnt, werken onder anderen Adriaan van Dis, Loes Luca, Kees van Kooten, Lucky Fonz III, Akwasi, Janne Schra en Ted van Lieshout mee.

De voorlezers vertellen ook wat ze zo raakt in de citaten van Van Gogh. Bezoekers kunnen verder ook op de website van het museum de 140 jaar oude brieven lezen, passages markeren en delen via social media.

„Van Gogh was niet alleen een kunstenaar, maar ook een groot (brief)schrijver”, zegt museumdirecteur Axel Rüger. „Er is enorm veel interesse in zijn brieven, dus wij gaan ze voor een groot publiek toegankelijk maken. Via de podcastserie, website en de campagne kan het Nederlands publiek de brieven zich echt eigen maken en Vincent nog beter leren kennen.”

Het Van Gogh Museum heeft meer dan achthonderd brieven van de kunstenaar in de collectie. De meeste schreef hij aan zijn broer Theo. Volgens Rüger zijn de onderwerpen waarover hij het had nog altijd relevant.