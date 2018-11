Kapper van Mathilde mag zich hofleverancier noemen

Koningin Mathilde Ⓒ Hollandse Hoogte

De vaste haarstylist van koningin Mathilde mag zich voortaan hofleverancier noemen. De 42-jarige Frédéric van Espen is een van de vier nieuwe namen die bekend zijn gemaakt naar aanleiding van Koningsdag, die donderdag in België wordt gevierd. Hij is al zo’n zes jaar verantwoordelijk voor het kapsel van de Belgische vorstin.