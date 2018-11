Justin Bieber’s noodkreet: ’Laat me met rust’

En daar is hij dus wel even klaar mee. Dat heeft de wereldberoemde zanger al eerder laten weten, door op te merken dat hij al járen non-stop gewerkt heeft en wel wat rust verdiend heeft. Maar die rust wordt de 24-jarige niet gegund. Keer op keer vragen mensen hem wanneer hij weer de studio induikt om nieuwe muziek te maken of wanneer hij weer gaat touren, schrijft People. Een insider: „Het irriteert hem vreselijk. Het is de eerste keer dat hij echt een goeie pauze neemt en dan komen al die vragen.”

„Voor hem zijn het niet zomaar vragen, het voelt als eisen. Want al jarenlang probeert iedereen een stukje Bieber ’mee te pakken’. Laat hem gewoon even!”

Betere wereld

Justin heeft tijd nodig om te bedenken wat hij wil, meldt deze bron. „Misschien is het niet muziek, maar moet ik andere dingen doen, overweegt hij nu. En terwijl hij dat aan het bedenken is, is het laatste dat hij kan gebruiken dat mensen hem dan toch richting de muziekstudio drukken.”

Hij heeft hogere doelen, stelt de bron. „Hij wil van de wereld echt een betere plek maken. Hij is zich genoeg van zichzelf bewust om te beseffen dat niet al zijn vorige keuzes daaraan bijdroegen. Dus zet hij dat op een rijtje, en dat verdient echt applaus. Het is een volwassen stap die hij aan het zetten is.”