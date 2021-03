Chantal Janzen over nieuw programma: ’Iedereen verdient een Leco en een Fred’

„Als je mensen voor een spiegel zet, benoemen ze altijd eerst datgene wat ze niet mooi vinden aan zichzelf”, merkte hij ook tijdens de opnames van de nieuwe show. „Als ze niet blij zijn met hun buik, zijn ze daar zo op gefocust en zien ze de rest niet meer. Dan zeg ik: ’je moet niet zeggen dat je enorme heupen hebt, optisch gezien heb je een slanke taille’. Je moet het gewoon omdraaien.”

Het idee voor een make-overprogramma ontstond door berichten die Chantal ontving op sociale media. „Mensen reageren vaak op mijn foto’s als ik totaal in de glam zit. Dan zeggen ze: ’ja, je ziet er prachtig uit, maar jij hebt makkelijk praten. Jij hebt Leco en een stylist’”, vertelt Chantal. „Toen dacht ik: iedereen verdient een Leco en een Fred, we gaan gewoon het land in.”

Geen complete metamorfose

De kandidaten aan het nieuwe RTL 4-programma zijn opgegeven door vrienden of familie en worden thuis of op het werk overvallen. „Dat maakt het heel puur”, zegt Chantal. „Als je ze uitnodigt in de studio, doen ze mascara op, lippenstift. Nu maken ze de deur open zonder bh, op blote voeten en met de haar in een knot. En dan vertellen ze bijna allemaal dat ze het zichzelf niet gunnen er mooi uit te zien, of geen tijd hebben.”

Leco en Fred gaan vervolgens met ze aan de slag. Leco verzorgt het haar en de make-up, Fred zorgt voor een passende outfit en de styling. Maar, benadrukken ze, de kandidaten krijgen geen complete metamorfose. „We willen ze juist laten zien hoe ze met kleine veranderingen een hele andere uitstraling kunnen creëren”, legt Leco uit.

Emotioneel

Volgens hem gaat het programma dan ook verder dan het uiterlijk alleen. „Als je iets met die buitenkant doet, dan zorgt dat ervoor dat er ook iets met de binnenkant gebeurt. We zijn eigenlijk bezig met uitstraling, met mensen zich mooi laten voelen.” Chantal hoopt ook dat mensen naderhand weer wat positiever naar zichzelf kunnen kijken. „Wij halen ze als het ware door de wasstraat maar er hebben geen tovertrucs plaatsgevonden.”

De make-overs zorgen geregeld voor emotionele reacties. „Partners zien ineens weer de sprankeling in de ogen van hun vrouw, waardoor ze soms beginnen te huilen”, vertelt Fred. „Dat is heel mooi om te zien.” Ook Chantal kijkt met warme gevoelens terug op de opnames. „We waren eigenlijk als vrienden een soort van op vakantie door het land, hebben we ons vak uit kunnen oefenen en mensen blij gemaakt. Dat was echt een win-winsituatie.”