Prinses Charlène tóch niet bij nationale feestdag

Premium Royals

Met dit bizarre gezelschap is Thaise koning teruggekeerd naar Duitsland

Langere tijd was het stilletjes rondom de Thaise koning Vajiralongkorn, maar de vorst is terug in het Duitse Beieren... en niet alleen! Hij heeft volgens Duitse media naast 250 mensen nog meer gezelschap meegenomen met zijn privé-jet: 30 poedels.