'Cristiano Ronaldo verloofd met Georgina Rodriguez'

De stervoetballer en zijn vriendin zijn twee jaar samen. Het stel leerde elkaar kennen in de Gucci-winkel in Madrid waar zij destijds werkte. Ze hebben een dochter van één jaar samen, Alan Martina. Ronaldo heeft ook nog een tweeling, Eva en Matteo, die via een draagmoeder ter wereld kwamen. Zoon Cristiano Jr. maakt het gezin compleet.

Hun relatie is op dit moment stormachtig te noemen, nu Ronaldo beschuldigd wordt van verkrachting. Georgina heeft laten weten achter haar vriend te staan.

De Portugese krant weet verder te melden dat maar weinig mensen nog op de hoogte zijn van het nieuws. „Maar de bruiloft gaat plaatsvinden.”