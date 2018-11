Tim Wauters afgewezen als verleider nieuw seizoen Temptation Island

„Ik heb mezelf ingeschreven om mee te doen als verleider. Ik ben zelfs op gesprek geweest bij de makers, maar helaas, ze hadden al genoeg kandidaten”, zo laat ’Timtation’ weten aan RTL Boulevard.

Tim wordt door zijn programma nog steeds veel herkend op straat en dat is wel eens lastig bij zijn nieuwe baan als glazenwasser. „Ik was laatst bij een bedrijf de ramen aan het lappen, maar het was net lunchpauze. Iedereen was gezellig samen aan het eten terwijl ik de ramen aan het zemen was. Toen zaten ze echt van: amai, dat is Tim van Temptation Island! Ze waren echt in shock.”

Met zowel Cherish als Deborah heeft de Belg geen contact meer, maar spijt van alles heeft hij allerminst. „Ik heb er veel van geleerd. Zeker over mezelf, maar ook over relaties. Ik ben blij dat ik heb deelgenomen.”