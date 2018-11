Woodstock-legende Melanie Safka zingt op jubileumfestival

Dat heeft haar manager Willo Schroër donderdag bekendgemaakt.

Melanie scoorde wereldhits met nummers als Brand New Key, Beautiful People en Look what they’ve done to my song, ma. Ze wordt beschouwd als een icoon uit de internationale popgeschiedenis. Zij was onder meer de enige vrouwelijke artiest die solo optrad tijdens Woodstock in 1969.

Momenteel werkt Melanie aan nieuw studiomateriaal en zijn er plannen voor nieuwe liveshows in Europa.