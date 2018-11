Fadi Fawaz: 'Vader George Michael misbruikte dochters'

Fadi gaat zelfs zo ver dat hij beweert dat dat de reden is dat George zichzelf om het leven bracht. Letterlijk schrijft hij : „George Michael doodde zichzelf omdat zijn vader zijn zussen verkrachtte.” Volgens de officiële autopsie stierf Michael echter een natuurlijke dood als gevolg van hart- en leverproblemen.

Maar daar blijft het niet bij. De ex van de popster schrijft verder nog: „F*ck you Fawaz family” en „F*ck you George Michael, piece of f*cking shit.” Hij sluit zijn tirade af met: „And again f*ck you Fawaz family.”

Fadi Fawaz, die zichzelf tegenwoordig Fadi Faraj noemt, haalde deze zomer ook al uit naar zijn overleden partner, nadat bekend werd dat hij geen aanspraak kon maken op de erfenis van de Faith-zanger.