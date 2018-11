Zwangere Amy Schumer opgenomen in het ziekenhuis

De comédienne heeft last van hypermesis, een extreme vorm van misselijkheid en braken, zo laat ze weten op Instagram. „Het gaat goed met me en met de baby ook. Maar iedereen die zegt dat het in het tweede trimester beter wordt, vertelt niet het hele verhaal. Ik voel me nog zieker.”

Bij hypermesis tijdens een zwangerschap is er een grote kans op uitdroging. Op de foto is dan ook te zien dat Amy aan een infuus ligt. Hoe lang ze in het ziekenhuis moet blijven, is niet bekend. „Ik ben erg blij zwanger te zijn, maar dit is echt balen.”

Amy maakte eind oktober bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Kort daarna liet ze al weten het zwaar te hebben.

