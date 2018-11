Pieter Kuijpers debuteert als theaterregisseur

Kuijpers maakte in 2003 zijn regiedebuut met de film Van God los, die ook over de Bende van Venlo ging. De voorstelling is te zien tot en met 30 december in het voormalige Trappistenklooster in Tegelen.

De hoofdrollen worden gespeeld door Abbie Chalgoum, bekend van de Passiespelen 2015, en Judith Pol. Daarnaast worden rollen ingevuld door onlangs afgestudeerde en vierdejaars studenten van Toneelacademie Maastricht.

Toneelgroep Maastricht brengt de komende drie jaar een thrillertrilogie op verschillende locaties in Noord-Limburg.