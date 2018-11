Film in de maak van boekendebuut Tim Kamps

De cabaretier is voornemens zelf het project te gaan regisseren. Als regisseur maakte Kamps onder meer de succesvolle VPRO-serie Missie Aarde, met zijn broer Wart, Kim van Kooten, Raymond Thiry, Lykele Muus en Alex Klaasen.

In het boek blikt Kamps terug op zijn jeugd in een wooncommune. De protagonist woont met zijn moeder, drie andere vrouwen en goeroe Bert in het restant van een communistische commune. De kinderen worden min of meer aan hun lot overgelaten terwijl de volwassenen vooral veel naakt met elkaar rondlopen en praten.

Het boek is een succes; onlangs is er een tweede druk uitgekomen.