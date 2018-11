Ex-vriendin van Diddy (47) overleden

De politie zou volgens bronnen rond het middaguur een telefoontje met een noodoproep hebben gehad. Het model zou al wekenlang last hebben gehad van een longontsteking.

Porter had drie kinderen met Diddy. Het tweetal had jarenlang een knipperlichtrelatie. Zij kregen voor het eerst een relatie in 1994; in 2007 ging hun relatie voor de laatste maal uit.

Het tweetal heeft samen een zoon, Christian, en een tweeling.