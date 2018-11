Gordon en Trijntje in jury van DanceSing

Voor Gordon, die dit jaar RTL verliet voor Talpa, is DanceSing de eerste klus voor zijn nieuwe werkgever. Met Trijntje Oosterhuis gaat Gordon de zangprestaties van de talenten beoordelen. De choreografen Timor Steffens en Kenzo Alvares beoordelen de talenten op hun skills op het gebied van dans, kondigde de zender donderdag aan.

In de donderdagavondshow DanceSing, die wordt gepresenteerd door Johnny de Mol en Romy Monteiro, zoekt de jury naar een multitalent dat zowel goed kan zingen als dansen. De kandidaten doen daarom auditie in beide categorieën. Na de audities volgen de zogeheten bootcampshows waarin de kandidaten zich verder voorbereiden. Ze mogen optreden in een hightech studio met de nieuwste virtuele technieken.

De wereldberoemde producer RedOne werkt mee aan de donderdagavondshow. Hij produceert voor de uiteindelijke winnaar een op maat gemaakte single. De drievoudig Grammy Award-winnaar werkte eerder met Lady Gaga, Michael Jackson, Jennifer Lopez, Shakira en Enrique Iglesias.