Jelle Brandt Corstius: 'Ik krijg bakken met bagger over mij uitgestort'

Volgens Jelle is er destijds wel degelijk sprake geweest van #metoo, zo schrijft hij in het verhaal. „Ik was stagiair, de heer Van Dam productieleider. En het is geen verrassing dat ik het absoluut geen gezelligheid vond.”

De presentator benadrukt ook nog eens dat hij het de schuld van Gijs zelf vindt dat zijn naam naar buiten kwam. „In de dagen na publicatie is zijn naam niet één keer genoemd, zelfs niet in het rioolputje van Twitter. Niet voor niets heeft het OM ook zijn aangifte van laster tegen mij naar de prullenbak verwezen. (...) Hij koos er zelf voor om bij Pauw te gaan zitten.”

Jelle betwijfelt de lezing van Gijs dat zijn bedrijf kapot is nu. „Hij beweert dat zijn bedrijf door mijn publicatie in Trouw is geruïneerd. Er is geen journalist geweest om te onderzoeken of dat ook echt zo is.” Hij vervolgt: „Ik heb geen enkele behoefte aan medelijden. Voordat ik de brief publiceerde, besloot ik elke soort ellende die hieruit kwam voor lief te nemen.”

En die ellende is groot, zo schrijft hij: „Verzoeken voor lezingen zijn opgedroogd. (...) De theatervoorstelling waar ik momenteel door het land mee toer trekt overwegend zalen die voor de helft of voor een kwart gevuld zijn. In tegenstelling tot de vorige voorstelling in 2016. En dan heb ik het alleen nog maar over het zakelijke aspect.”

Woensdag werd bekend dat Jelle afziet van de artikel 12-procedure. Hij doet dat naar eigen zeggen voor zijn gezin. „Het is emotioneel te belastend voor mij en mijn gezin. Ik houd mij vast aan de mensen - ja ook mannen - die aangifte hebben gedaan na publicatie van mijn stuk.”

