Weer contactverbod voor broertje Paris Hilton

De 24-jarige Conrad werd vorig jaar al eens gearresteerd omdat hij had ingebroken bij de moeder van zijn ex, actrice E.G. Daily. Hij zou toen ook hebben geprobeerd de auto van Hunters vader Rick te stelen. Rick is een oude bekende in de familie: met hem maakte Paris in 2003 een sekstape, die uiteindelijk lekte en op de markt kwam.

Na zijn aanhouding in 2017 werd Conrad aangeklaagd voor inbraak en het verbreken van een eerder contactverbod voor Hunter dat hij in 2015 opgelegd had gekregen. Een rechter besloot hem geen straf te geven, op voorwaarde dat hij zich psychisch zou laten behandelen.