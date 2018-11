Plaat Mariah Carey na 17 jaar op nummer één

Glitter was de soundtrack van de gelijknamige film met Mariah in de hoofdrol. De zangeres gaf in de weken voor de geplande release van de plaat enkele interviews waarin ze verward overkwam en werd kort opgenomen in het ziekenhuis. Destijds meldde haar management dat ze was uitgeput, jaren later maakte Mariah bekend dat er in die tijd een bipolaire stoornis bij haar werd vastgesteld. Glitter kwam door het oponthoud uiteindelijk uit op 9/11 en flopte, net als de film, gigantisch.

Fans houden al jaren vol dat het album Glitter nooit een kans heeft gekregen vanwege de ontzettend slecht ontvangen film en de datum waarop de plaat uitkwam. Ter ere van Mariahs vijftiende studio-album Caution, dat vrijdag middernacht is uitgekomen, riepen zij de afgelopen week mensen op het album alsnog te kopen. Dat werkte: de verkoopcijfers van Glitter stegen volgens Billboard met ruim 8000 procent, waarmee de plaat de nummer 1-positie behaalde in de albumlijst van iTunes.

Mariah bedankte hen donderdag op sociale media voor de actie. „Mijn fans zijn de allerbeste”, liet de zangeres weten