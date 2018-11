Idols-finaliste in The Voice

Tv-kijkend Nederland maakte in 2016 kennis met de zangeres tijdens de comeback van het eens zo populaire Idols.

Na acht jaar werd de talentenjacht toen weer uitgezonden, op RTL 5. De eindstrijd ging tussen Fransens en Nina den Hartog. De winnares had eigenlijk helemaal geen muzikale carrière voor ogen, en verdween in de vergetelheid.

Fransens heeft ondertussen wel aan de weg getimmerd met muziek schrijven en nummers uitbrengen. Haar deelname aan The voice of Holland is nu een uitgelezen mogelijkheid om haar carrière een boost te geven.

Behalve voor de kijkers is het voor The Voice-presentator Martijn Krabbé ook een weerzien met een oude bekende: hij zat destijds achter de jurytafel bij Idols. Krabbé was toen lyrisch over haar a capella auditie. „Wat zing jij makkelijk zeg. Oh my God, wat is dit goed.” Worden de coaches, Ali B, Anouk, Lil Kleine en Waylon vanavond ook genoeg overtuigd om hun rode stoelen te laten draaien?