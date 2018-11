Redmayne nam illegaal selfies op Hogwarts

De Britse acteur en zijn collega Katherine Waterston hadden zelf geen scènes op Hogwarts, in het Nederlands bekend als Zweinstein, maar wilden de set wel heel graag bekijken. „Toen zijn we naar binnen geslopen en hebben illegale selfies gemaakt”, lacht de acteur tijdens een perspresentatie van de film in San Diego.

The Crimes Of Grindelwald is de tweede film uit de Fantastic Beasts-reeks. In het nieuwe avontuur over Redmaynes personage Newt Scamander duikt een oude bekende op: Albus Dumbledore. Aangezien de Fantastic Beasts-films zich ver voor het Harry Potter-tijdperk afspelen, is het toekomstige tovenaarsschoolhoofd hier nog een stuk jonger. Zijn nieuwe vertolker Jude Law weet dat er nog een hoop over Albus te vertellen is. „Ik kende de Potterboeken, maar ik heb het veel met J.K. Rowling gehad over de jonge jaren van Albus. Dit is een hele andere fase van zijn leven. Alhoewel je weet welke kant het uiteindelijk met hem opgaat, wilde ik me daar niet te veel mee bezighouden.”

Mentor en pupil

De Brit waarschuwt dat niet alles wat we van Albus Dumbledore zullen zien, zijn mooiste kanten weergeven. „Dat vind ik juist het prachtige van de aanpak van Jo”, zegt hij over J.K. Rowling. „Haar personages zijn veelzijdig. Ook de goede mensen hebben hun donkere kanten. Maar daar veroordeelt ze ze niet om.”

Redmayne vond de band tussen zijn Newt en Laws Albus erg interessant om te spelen. „De mentor en zijn pupil vormen een rode draad in de film. Wat ik het leukste vind aan Newt is dat hij altijd zichzelf blijft. Dat is iets wat hij van Dumbledore geleerd heeft en tegelijkertijd waarom Albus hem zo respecteert.”

The Crimes of Grindelwald, met Johnny Depp in de rol van slechterik Gellert Grindelwald, is het tweede Fantastic Beasts-deel uit een reeks die uit vijf films gaat bestaan. Law kijkt ernaar uit stukje bij beetje meer te laten zien van de jonge Dumbledore. „Meestal als je een film maakt, heb je zo weinig tijd om iemand neer te zetten, dat je alles er in de eerste twee scènes in wil stoppen. Soms wordt het daar wat gemaakt van. Nu weet je dat je nog uren filmtijd hebt met dit personage, dan kun je veel subtieler te werk gaan. Voor een acteur is dat fantastisch.”