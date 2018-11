Afscheid ’Noud Alberts’ trekt 927.000 kijkers

Feltkamp besloot Goede tijden, slechte tijden te verlaten om zich te richten op Cryptohopper, het bedrijf dat hij samen met zijn broer Pim runt. „Ik heb het zo ontzettend leuk gehad, het voelt zo tegennatuurlijk om weg te gaan”, zei hij vorige week in RTL Boulevard over zijn vertrek. Zijn laatste scène met Jette van der Meij, in de soap zijn oma Laura, was ’zo bizar en emotioneel’. „We hebben elkaar vijf minuten lang omhelsd en een paar tranen gelaten”, vertelde Ruud over wat er gebeurde toen de camera’s niet meer draaiden.

Met de 927.000 kijkers staat Goede tijden, slechte tijden op de achtste plek in de kijkcijfertop 25. Mediacourant meldt dat de kijkcijfers van de soap steeds verder teruglopen. Slechts 33 procent van de afleveringen in dit seizoen scoorde meer dan een miljoen kijkers, vorig jaar was dat nog 96 procent. In de hoogtijdagen trok Goede tijden, slechte tijden ruim 1,8 miljoen kijkers.

Tegenover de soap trok het NOS Journaal van 20.00 uur 1.973.000 kijkers. Daarmee voert het journaal de kijkcijfertop aan. De wereld draait door en Expeditie Robinson maken de top drie compleet met respectievelijk 1.410.000 en 1.401.000 kijkers.