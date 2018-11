Eerste Kuip-concert Marco Borsato snel uitverkocht

Direct werd een extra concert toegevoegd, op zaterdag 1 juni. „Woo! De show van 29 mei is volledig uitverkocht!”, jubelde Marco om 09.10 uur op Twitter, tien minuten nadat de tickets in de verkoop gingen. „We hebben dan ook meteen een nieuwe datum toegevoegd. Zaterdag 1 juni is nu in de verkoop!” Waarna hij later aangaf dat ook voor deze show de kaarten binnen no-time verkocht werden en hij nóg een concertavond aankondigde: 5 juni.

Marco schoof vrijdagochtend bij Ticketmaster aan om zelf zijn concertkaarten te verkopen. Via een speciaal telefoonnummer kunnen belangstellenden de zanger zelf aan de lijn krijg krijgen.

Borsato keert volgend jaar na vijftien jaar terug in De Kuip. De extra show wordt zijn elfde concert in het Rotterdamse stadion, daarmee vestigt de zanger een record. Tot nu toe waren The Rolling Stones met tien shows in De Kuip de act met de meeste optredens in het stadion.