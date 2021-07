Zes weken oude dochter acteur Kevin Connolly in ziekenhuis met corona

„Het is moeilijk als je kind ziek is. Want je kunt niets voor haar doen”, vertelde Connolly vrijdag in de podcast van zijn voormalig Entourage-collega’s Doug Ellin en Kevin Dillon. „Maar het gaat nu goed met haar. De koorts is gezakt en we zijn allemaal herstellende.” De acteur omschrijft zijn eigen symptomen als pittig, maar uit te houden.

Connolly en zijn vriendin, actrice Zulay Henao, werden begin juni ouders van dochter Kennedy Cruz.