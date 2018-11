Spice Girls geven ook concert in Ierland

Op 24 mei 2019 zullen Melanie Chisholm, Emma Bunton, Geri Horner en Melanie Brown optreden in de Ierse hoofdstad Dublin. Donderdag 22 november start hiervan de kaartverkoop.

Met dit concert er bij staan er inmiddels al twaalf optredens voor de tour gepland. Er gaan geruchten dat er mogelijk ook een Europese tour komt, maar hierover is nog niks bevestigd.

Victoria Beckham laat de reünie aan zich voorbijgaan. „Ik zal mijn meiden niet vergezellen op het podium. Maar deel uitmaken van de Spice Girls was een heel belangrijk deel van mijn leven. Ik wens ze veel lol en liefde als ze volgend jaar weer gaan toeren. Ze gaan er een fantastische show van maken”, schreef ze vorige week op Instagram.

In 2012 traden de Spice Girls voor het laatst op tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen in Londen. Toen was Victoria wel van de partij.