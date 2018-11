BZV-Ruud ontvangt honderden brieven na afwijzing

„Ik heb een deel via Boer zoekt Vrouw doorgestuurd gekregen, en daarnaast heel veel brieven en pakketjes in de bus gehad en berichten via Facebook ontvangen”, laat Ruud weten op de website van het programma. Ook zegt hij al die aandacht niet verwacht te hebben.

Volgens hem nam de hoeveelheid berichten alleen maar toe, nadat in de uitzending van zondag te zien was dat Michelle koos voor Maarten. „Ik had het absoluut niet verwacht. Ik dacht dat de aandacht de maandag na de uitzending ’afgelopen’ zou zijn, dat ik dan mijn normale leven weer zou oppakken. Maar integendeel! Toen begon het pas eigenlijk, haha!”

Ook al staat Ruud wel open voor dates, toch weet hij nog niet of hij ingaat op de vele berichten. Daarnaast laat hij doorschemeren al met een bepaalde vrouw contact te hebben. „Ik heb wel wat leuke gesprekken met een dame lopen, maar echt daten kan ik het nog niet noemen”, aldus Ruud.