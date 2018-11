Run op kaarten overdondert Marco Borsato

„Ik doe dit al heel lang, maar ben echt een beetje overvallen. Natuurlijk voelde ik dat het sentiment goed was en dat het momentum er weer was, maar wat hier gebeurt is toch wel heel uitzonderlijk. Ik ben perplex.” Voor het eerst schoof Marco zelf aan bij Ticketmaster en verkocht hij zelf via de telefoon een aantal kaarten. „Het was een lawine. We telden af naar 09.00 uur, toen de kaartverkoop begon, en binnen tien minuten was de eerste show weg. Vijftien minuten later kreeg ik weer een briefje onder mijn neus, ook de tweede show was uitverkocht.”

’Natuurlijk’ stonden een tweede en derde show in de steigers, „maar dit was een soort noodscenario.” „Ik hield dit voor bijna onmogelijk. Mensen zullen zeggen ’dit had je kunnen weten’ maar nee. Als dit vanzelfsprekend is, waarom lukt het andere artiesten dan niet? Ik ervaar dit niet als gewoon. Ik zit hier met trillende handjes, en dat komt niet alleen doordat ik een beetje grieperig ben. Ik ben hier echt door overvallen, er zitten alleen maar glimlachende mensen om me heen, ik ben helemaal beduusd. Dit kun je vooraf niet bedenken, zeker niet in deze markt, in deze tijd.”

Paniek

Marco staat op 29 mei, 1 en 5 juni weer in De Kuip, vijftien jaar na zijn laatste shows in het stadion. Per avond is er, afhankelijk van de podiumopstelling, plek voor 45.000 tot 47.000 mensen. Marco gaf in 2002 en 2004 in totaal negen concerten in De Kuip, de shows van volgend jaar worden zijn tiende, elfde en twaalfde. Daarmee verbreekt hij het record van The Rolling Stones, die tien keer in het stadion optraden. „De Stones zijn natuurlijk een internationale act. Dat ik op deze manier mijn piketpaaltje mag slaan vind ik een mooi moment. Niet eens zozeer voor mezelf, maar meer voor de Nederlandse muziekwereld.”

De run op kaarten zorgde in „het zenuwcentrum” bij Ticketmaster niet alleen voor verbazing, maar ook voor „paniek.” Helemaal toen duidelijk werd dat ook tickets voor het derde concert heel gewild zijn. „Een vierde en vijfde concert zijn nog niet voorbereid en het is niet zo heel makkelijk om nog even een datum te pakken. Je hebt te maken met de agenda’s van de gastartiesten, rustdagen, je moet licht en geluid door huren. Dat is een behoorlijk ding.”

Of Marco nog meer Kuip-concerten toevoegt aan zijn shows op 29 mei, 1 en 5 juni is nog onduidelijk. „Ik ga eerst kijken hoe dit landt. Dan ga ik terug om de tafel met mijn team om het over extra shows te hebben.” Eerst gaat de zanger achter nog meer gastartiesten aan, die zich bij Lil’ Kleine, André Hazes en DI-RECT moeten voegen. „Ik ga meteen bellen, met uitverkochte shows is het makkelijker om gastartiesten te strikken, maar ik had al geen klagen over het enthousiasme.”