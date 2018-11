Armie Hammer zegt sorry voor selfie-uitspraak

De Call Me By Your Name-ster haakte in zijn verontschuldigingen in op een reactie van Jeffrey Dean Morgen, die hem had uitgescholden om zijn uitspraken. Armie schreef donderdag op Twitter: „In een poging onnodig commentaar te leveren op de huidige selfie-cultuur, heb ik (zoals het een eikel betaamt – dank je Jeffrey Dean Morgan) onbedoeld mensen beledigd die oprecht rouwden om het verlies van een icoon.”

De acteur bood daarna zijn excuses aan en grapte: „Ik zal eraan werken mijn opwellingen op Twitter onder controle te krijgen.”

Na het overlijden van Lee afgelopen dinsdag ergerde Armie zich aan Hollywoodcollega’s die foto’s waarop zij met Stan poseerden deelden op sociale media. „Ik ben zo geraakt door alle beroemdheden die foto’s van zichzelf met Stan Lee posten. Er is geen betere manier om een grote legende te eren dan een foto van jezelf te laten zien”, schreef hij, „Door een selfie te plaatsen, laat je zijn dood draaien om jezelf en hoe cool je je voelde toen je een foto met hem maakte.”