Eva Longoria en Kerry Washington in comedy

De film met werktitel 24/7 gaat over een groep vrouwelijke werknemers van een accountantskantoor die een fraudezaak moet oplossen om hun banen te houden. De dames nemen het in de zaak op tegen een aantal mannelijke collega's. Een van de andere hoofdrollen wordt gespeeld door Kerry Washington.

Eva maakte in 2010 haar regiedebuut met een tv-docu over latino's in Amerika. Ze regisseerde daarna afleveringen van bekende televisieseries als Black-ish, Jane The Virgin en The Mick.