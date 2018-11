Richard Madden staat open voor Bodyguard 2

In de hitserie portretteert Richard Madden de oorlogsveteraan David Budd. Hoewel Budd aan een posttraumatische stressstoornis lijdt, wordt hij toch persoonlijk beveiliger van de Britse minister van Binnenlandse Zaken Julia Montague. De serie, die ook op Netflix staat, draait om een complot tegen haar.

Schrijver Jed Mercurio had oorspronkelijk zes afleveringen gepland maar toen Bodyguard de meest bekeken BBC-serie van de laatste tien jaar werd, ging hij nadenken over een vervolg. Er lopen sinds september gesprekken tussen Mercurio en de BBC, maar er is nog geen besluit genomen over Bodyguard 2.

Nu Madden deze week onthulde dat er een gesprek aankomt tussen hem en Mercurio, wordt de kans nog groter op een deel twee. „Ik heb een gesprek met Mercurio, over tien dagen.” Madden is opgetogen over het idee voor een vervolg. De The Game of Thrones-acteur heeft wel een strikte eis voor zijn toekomst als Budd. „Minder angst, ik wil echt minder angst.”