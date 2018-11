Nienke Plas zet zinnen op zangcarrière

De 32-jarige Nienke is vooral actief als vlogger: haar YouTube-kanaal heeft 198.000 abonnees. Vorig jaar presenteerde ze Zon, zuipen, ziekenhuis: hier is het feestje. Samen met Dennis Weening en Rick Brandsteder volgde ze feestende jongeren tijdens hun vakantie in Europese badplaatsen.

Voor dat programma, dat haar eerste presentatieklus was voor televisie, werd ze genomineerd voor een Televizier Talent Award. Die prijs ging uiteindelijk naar Kaj Gorgels.