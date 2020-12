Queen’s Gambit-ster vond einde vreselijk

De Britse ster is wel blij dat de serie geen film werd. „Gelukkig heb ik zeven uur met haar kunnen doorbrengen”, zo verwijst Anya naar de zeven afleveringen die zijn gemaakt van The Queen’s Gambit. „Als het een twee uur durende film was geworden, had ik waarschijnlijk schoppend en schreeuwend naar buiten moeten worden gesleept.”

The Queen’s Gambit speelt zich af in de jaren vijftig en zestig en vertelt over weesmeisje Beth Harmon die een schaakwonder blijkt te zijn. Tijdens haar zoektocht om ’s werelds grootste schaker te worden, worstelt ze met emotionele problemen en een drugs- en alcoholverslaving.

Anya zegt veel op Beth te lijken. „Beth is het personage waarin ik het meeste van mijzelf heb gestopt. Ze zat altijd al in mijn hoofd zolang ik mij herinner. Ik ben wel wat vrolijker en niet zo serieus, maar we hebben veel van dezelfde problemen en in wezen lijken we op elkaar.”