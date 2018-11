LINDA. schrapt specials over wonen en mode

„Bij LINDA. blijven we continu kritisch kijken naar wat we maken en met welk doel. Een langgekoesterde wens van de redactie is om een special te maken die gebruikt kan worden als bewaargids”, schrijft de redactie in een nieuwsbrief. „Een naslagwerk vol inspiratie, mooie fotografie, en veel tips.” Wonen en mode krijgen een belangrijke rol in LINDA.de gids, naast veel aandacht voor beauty, eten en reizen.

De eerste LINDA.de gids verschijnt in 2019 éénmalig, in september. Vanaf 2020 verschijnt de gids twee keer per jaar (voor- en najaar).

Naast de nieuwe gids-special, lanceert LINDA. in 2019 ook een eigen vakantieboek.