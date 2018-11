Stijn over Expeditie: ’Ik had geniepiger moeten zijn’

Stijn, die het jammer vond dat het avontuur voor haar erop zat, zegt dat het voor haar geen grote verrassing was. „Dat ik werd weggestemd kwam niet aan als een klap: bij de vorige eilandraad had het al moeten gebeuren, dus ik was erop voorbereid”, vertelt ze aan Nu.nl.

Wel viel pas na het terugkijken het kwartje over wat haar Expeditie-maatje Gregory bedoelde. „Ik voelde me niet genaaid door mijn collega's, maar toen ik terugkeek gisteravond vielen er wel ineens wat puzzelstukjes in elkaar. Gregory gaf mij een knuffel en zei: 'Ik heb niet op jou gestemd'. En ik dacht alleen maar: 'Nee duh, dat hadden we ook afgesproken'. Maar toen ik de afleveringen terugkeek, snapte ik het pas. Die mannen hadden dat bondje met Dominique en Laurie en zaten er daarom ineens heel anders in.”

Achteraf gezien had ze het dan ook anders aan willen pakken. „Ik had veel meer bondjes moeten sluiten. Veel geniepiger moeten zijn en afspraken moeten maken om met z'n allen op anderen te stemmen”, aldus Stijn.