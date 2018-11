Koningin Mathilde leest baby’s voor op kinderdagverblijf

Mathilde las verschillende boekjes voor, is te zien op foto’s die het paleis verspreidde via social media. De koningin ging niet alleen naar kinderdagverblijf ’t Vlindertje om voor te lezen, ze trof er ook kinderbegeleiders in opleiding. Met hen ging Mathilde in gesprek over hun opleiding. Ook was er een rondetafelgesprek met experts en ervaringsdeskundigen over voorlezen voor de allerjongsten.

„Ook baby’s genieten al van mooie woorden, rijmpjes en versjes. Op die leeftijd gaat voorlezen vooral om interactie: samen in boekjes kijken, bladzijden omslaan, aanwijzen, benoemen, liedjes zingen, versjes opzeggen...”, zegt Sylvie Dhaene van de organisatie Iedereen Leest tegen Belga. „Met deze Voorleesweek hopen we dat ook het brede publiek het belang van vroeg beginnen zal inzien.”

Tijdens Voorleesweek is dit jaar extra aandacht voor interactief voorlezen aan kinderen van nul tot 2,5 jaar.