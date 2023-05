Gwyneth Paltrow schrok van sekskennis 11-jarige dochter

Kopieer naar clipboard

Gwyneth Paltrow schrok flink toen ze erachter kwam dat haar 11-jarige dochter Apple opeens van alles had geleerd over seks. In haar podcast Call Her Daddy vertelt Paltrow over het moment dat haar inmiddels 18-jarige dochter thuiskwam met dingen die ze had geleerd tijdens seksuele voorlichting op school.