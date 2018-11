Scenarist William Goldman (87) overleden

Goldman geldt als een van de meest gezaghebbende filmscenaristen in de jaren zestig en zeventig. Hij werd wereldberoemd dankzij zijn scripts voor filmklassiekers als Butch Cassidy and the Sundance Kid en Marathon Man.

De Amerikaan won tweemaal een Oscar, de hoogste filmonderscheiding ter wereld: voor Butch Cassidy (1970) en All The President’s Men (1977), de film over het Watergateschandaal dat president Nixon ten val bracht.

Stephen King

In de jaren tachtig richtte de schrijver zijn aandacht meer op romans. Maar het witte doek bleef lokken. Eind jaren tachtig oogstte Goldman weer veel succes met publieksfavorieten als Heat (1986), The Princess Bride (1987) en de bloedstollende Stephen King-verfilming Misery (1990).

Zijn laatste film was ook een King-verfilming, het matig ontvangen Dreamcatcher (2003). Volgens entertainmentsite Deadline stierf de schrijver in zijn slaap in zijn appartement in New York. De schrijver was al enige tijd ziek; hij leed aan darmkanker.