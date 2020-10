Tekashi 6ix9ine aangeklaagd voor kinderpornovideo’s

Het vermeende slachtoffer zegt in 2015 door Tekashi en een andere rapper, Tauquan Anderson, te zijn meegenomen naar een feestje. Daar kreeg ze drugs en alcohol en werden er video’s opgenomen terwijl ze naakt was en Anderson oraal bevredigde. Ook zou er een filmpje zijn waarop te zien is dat ze in haar ondergoed op Tekashi’s schoot zit terwijl Anderson vloeistof over haar heen giet en haar betast. In een andere clip ligt ze naakt bovenop beide mannen en weer door Anderson wordt gegrepen. Ook Tekashi zou aan haar hebben gezeten.

De filmpjes zouden destijds door Tekashi op sociale media zijn gedeeld. Naast dat het meisje destijds minderjarig was, was ze naar eigen zeggen dusdanig onder invloed dat ze niet wist wat ze deed. Vanwege de emotionele schade die ze heeft opgelopen eist ze een schadevergoeding.

Criminele bende

De rapper kwam in augustus na een gevangenisstraf van twee jaar vrij. De laatste vier maanden van zijn straf mocht de rapper vanwege het coronavirus thuis uitzitten. Hij staat nog wel vijf jaar onder justitieel toezicht.

Tekashi werd veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een criminele bende. Eigenlijk hing hem een veel zwaardere straf van 27 jaar boven het hoofd, maar hij kreeg strafvermindering omdat hij tegen andere bendeleden getuigde.