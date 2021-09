BBC toont nieuwe privébeelden Brite royals in documentaire

Kopieer naar clipboard

Koningin Elizabeth, prins Charles, prins Philip en prinses Anne in 1955. Ⓒ Getty Images

Er komen steeds meer beelden vrij van de documentaire Prince Philip: The Royal Family Remembers, die aanstaande woensdag te zien is bij de BBC. In de docu halen leden van het Britse koningshuis herinneringen op aan de in april op 99-jarige leeftijd overleden echtgenoot van koningin Elizabeth.